Passeggero ubriaco semina il panico a bordo e provoca un atterraggio d’emergenza | caos su un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante

Un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che un passeggero ubriaco ha creato scompiglio a bordo. Il suo comportamento ha causato momenti di tensione tra i presenti, portando alla decisione di fermare il volo prima del previsto. Le autorità hanno gestito la situazione e il passeggero è stato rimosso dall’aereo. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi successivi è stato ancora comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Momenti di tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante, costretto a un atterraggio d’emergenza a causa del comportamento di un passeggero ubriaco. L’episodio, avvenuto poco dopo il decollo, ha creato forti disagi ai viaggiatori e ha obbligato il comandante a interrompere la tratta per motivi di sicurezza. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media tedeschi e dalle autorità locali, il protagonista della vicenda sarebbe un uomo di 43 anni che avrebbe iniziato a dare problemi già nelle prime fasi del volo. Il passeggero avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti delle persone a bordo. L’uomo avrebbe anche vomitato durante il viaggio, aggravando ulteriormente la situazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Passeggero ubriaco semina il panico a bordo e provoca un atterraggio d’emergenza: caos su un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante Notizie correlate Passeggero ubriaco su volo Ryanair Berlino-Alicante, atterraggio d’emergenza: “Aggressivo e molesto”Il comportamento di un passeggero ubriaco su un volo Ryanair da Berlino ad Alicante ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza. Easyjet, panico a bordo: volo Napoli-Berlino torna indietro per passeggero inquietanteMomenti di paura e tensione oggi su un volo Easyjet in partenza da Napoli-Capodichino e diretto a Berlino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Aeroporto di Bari, forza l'uscita di sicurezza e raggiunge la pista: bloccato passeggero. Passeggero ubriaco semina il panico a bordo e provoca un atterraggio d’emergenza: caos su un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad AlicanteMomenti di tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante, costretto a un atterraggio d’emergenza a causa del comportamento di un passeggero ubriaco. L’episodio, avvenuto ... ilfattoquotidiano.it Ryanair, passeggero ubriaco disturba i passeggeri sul volo Berlino-Alicante: atterraggio d'emergenza, interviene la poliziaUn uomo di 43 anni è salito ubriaco sul volo Ryanair Berlino-Alicante ed ha creato diversi disagi sia tra i passeggeri che tra il personale di bordo, obbligando il comandante ad ... ilmattino.it