Passeggero ubriaco su volo Ryanair Berlino-Alicante atterraggio d'emergenza | Aggressivo e molesto

Durante un volo Ryanair da Berlino ad Alicante, un passeggero in stato di ebbrezza ha manifestato atteggiamenti aggressivi e molesti, costringendo l’equipaggio a richiedere un atterraggio d’emergenza. Il pilota ha deciso di fermarsi in un aeroporto vicino per garantire la sicurezza di tutti a bordo. La compagnia ha segnalato l’incidente alle autorità competenti, che stanno valutando eventuali azioni legali.

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Il comportamento di un passeggero ubriaco su un volo Ryanair da Berlino ad Alicante ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza. L’uomo, aggressivo e molesto, è stato fermato dalla polizia dopo lo scalo forzato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Paura su volo Ryanair Catania-Atene: aereo perde quota e impiega due ore per l’atterraggio di emergenzaIl volo Ryanair da Catania ad Atene è rientrato dopo oltre due ore di manovra di emergenza. Malpensa, allarme su volo Ryanair per un guasto al carrello: scatta il piano di emergenza per l’atterraggioMomenti di tensione e apprensione nella tarda serata di giovedì 12 marzo all’aeroporto di Malpensa dove è scattata la procedura di emergenza per un... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Passeggero ubriaco su un volo Ryanair, l’aereo è costretto a un atterraggio di emergenza. Passeggero ubriaco su volo Ryanair Berlino-Alicante, atterraggio d’emergenza: Aggressivo e molestoIl comportamento di un passeggero ubriaco su un volo Ryanair da Berlino ad Alicante ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza ... fanpage.it Passeggero ubriaco su un volo Ryanair, l'aereo è costretto a un atterraggio di emergenzaSolo ieri, mercoledì 6 maggio, in un'intervista al quotidiano 'The Times', il Ceo di Ryanair Michael O'Leary aveva chiesto di vietare gli alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini, ... adnkronos.com