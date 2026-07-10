Un incendio ha interessato il parco di Monte Cucco e la Val di Ranco, sviluppandosi su più fronti. Le fiamme hanno coinvolto boschi e vegetazione nella zona del parco regionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio.

Perugia, 10 luglio 2026 – Un incendio di bosco e vegetazione è divampato su più fronti nella zona tra il monte Cucco, dove si trova anche il parco regionale, e la Val di Ranco. Sul posto i vigili del fuoco. L'incendio si sta attualmente sviluppando su due fronti. Su quello nord-ovest in direzione della località Sigillo sono operative le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana e Gubbio, e la situazione risulta al momento parzialmente sotto controllo. Il fronte sud-ovest va invece in direzione della strada statale Flaminia Vecchia e ha interessato una fitta zona boschiva dove, a causa delle complesse condizioni morfologiche del terreno, le operazioni da terra risultano particolarmente difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio nel Parco di Monte Cucco, le fiamme arrivano da due fronti

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