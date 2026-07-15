Le temperature hanno raggiunto nuovi record di calore nelle ultime ore, con valori che superano le medie stagionali. Contestualmente, si sono verificati temporali intensi e improvvisi, con piogge abbondanti e fulmini che hanno causato allagamenti e danni a infrastrutture e abitazioni. Le allerte meteo segnalano condizioni di rischio elevato per nubifragi e grandinate, con interventi di emergenza in diverse zone.

Temperature sempre più torride e rischi elevati di forti nubifragi che abbassano il termometro ma provocano danni. È uno degli effetti del grande caldo che in queste settimane sta mettendo a dura prova la nostra penisola. Quando le roventi masse d’aria si alzano dal suolo, si raffreddano in quota e si condensano, provocando rovesci e temporali. L'allerta è soprattutto per l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia e l'Alto Adige, dove già si è verificato qualche fenomeno. Una perturbazione che durerà poco, per poi lasciare spazio di nuovo al sole cocente. Giovedì saranno 15 le città da bollino rosso, venerdì 16, con l'aggiunta di Milano: le temperature oscilleranno tra i 32 e i 38 gradi, fino a superare i 40 in Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Emergenza caldo: temperature sempre più torride, ma scatta anche l'allerta temporali estremi

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