Parma e il paradosso del caldo tropicale | temperature torride e…allerta meteo per temporali in provincia

Il 28 maggio, la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Nel frattempo, a Parma si registrano temperature elevate, con un caldo tropicale che si alterna a temporali in arrivo. La situazione atmosferica presenta un paradosso tra il caldo intenso e i temporali previsti nel territorio. Nessuna informazione su eventuali danni o evacuazioni è stata comunicata.

Per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio, la Protezione civile regionale ha confermato un’allerta gialla per temporali nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Nel bollettino si parla di “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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