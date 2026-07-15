Emendamento Fdi | Sì al reintegro di personale sanitario no vax

Notizia in breve

La Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento di Fdi che permette di richiedere la reiscrizione all’Albo del personale sanitario non vaccinato. La proposta riguarda il reintegro di coloro che erano stati esclusi dall’ordine professionale. Opposizioni e Federazione degli Ordini dei Medici si sono opposte alla misura, ma questa è passata con il voto favorevole della maggioranza. La decisione ora passa all’esame delle altre commissioni parlamentari.