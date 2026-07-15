Emendamento Fdi | Sì al reintegro di personale sanitario no vax
La Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento di Fdi che permette di richiedere la reiscrizione all’Albo del personale sanitario non vaccinato. La proposta riguarda il reintegro di coloro che erano stati esclusi dall’ordine professionale. Opposizioni e Federazione degli Ordini dei Medici si sono opposte alla misura, ma questa è passata con il voto favorevole della maggioranza. La decisione ora passa all’esame delle altre commissioni parlamentari.
Via libera in Commissione Affari Sociali alla proposta che consente la richiesta di reiscrizione all’Albo. Opposizioni e Federazione degli Ordini dei Medici attaccano: “Un affronto alle vittime del Covid” L’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie riaccende il confronto politico sul tema della pandemia e della gestione dell’emergenza Covid-19. Infatti, il testo, approvato inCommissione Affari Sociali della Camera, apre alla possibilità di presentare domanda di reiscrizione all’Albo per quei medici radiati a seguito di fatti non dolosi collegati alla pandemia, tra cui anche la diffusione di posizioni ritenute antiscientifiche sui vaccini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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