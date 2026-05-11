Marcello FdI | Situazione critica del personale infermieristico e sanitario anche in vista della stagione estiva
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha segnalato una situazione critica nel personale infermieristico e sanitario dell'Ausl della Romagna. Ha specificato che il problema riguarda anche il periodo estivo, evidenziando difficoltà nel mantenere l’assistenza durante questa stagione. La dichiarazione si concentra sulla condizione attuale del personale e sulle sfide previste per i prossimi mesi.
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, lancia un allarme per la "Situazione critica del personale infermieristico e sanitario anche in vista della stagione estiva nell'Ausl della Romagna". In una nota stampa.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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