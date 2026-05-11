Marcello FdI | Situazione critica del personale infermieristico e sanitario anche in vista della stagione estiva

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha segnalato una situazione critica nel personale infermieristico e sanitario dell'Ausl della Romagna. Ha specificato che il problema riguarda anche il periodo estivo, evidenziando difficoltà nel mantenere l’assistenza durante questa stagione. La dichiarazione si concentra sulla condizione attuale del personale e sulle sfide previste per i prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui