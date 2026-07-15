È un momento d'oro per Elodie, che a quasi un anno dal debutto ufficiale del suo "Elodie Show 2027" - fissato per il 24 aprile ad Ancona - sta già registrando un successo travolgente. Le prime tappe messe in vendita, infatti, sono andate polverizzate in pochissimo tempo, con il pubblico del Sud Italia che ha risposto con un entusiasmo fuori dal comune. Proprio per far fronte alla grandissima richiesta di biglietti e non scontentare nessuno, l’artista ha deciso di premiare i suoi fan aggiungendo nuove date: il calendario si arricchisce così di un secondo appuntamento al Teatro PalaPartenope di Napoli, fissato per il 5 maggio, e di una nuova serata al PalaFlorio di Bari, prevista per il 9 maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elodie festeggia i sold out: brindisi, abiti trasparenti e baci con Franceska

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ELODIE: Il microfono la tradisce sul più bello! Guardate la sua reazione

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