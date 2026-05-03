Il 3 maggio, cantante e artista italiana, ha condiviso sui social uno scatto insieme a Franceska Nuredini per celebrare il suo compleanno. La torta, decorata per l'occasione, mostra 36 candeline. L'immagine ritrae un momento di festeggiamento tra i due, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La cantante ha così inaugurato i festeggiamenti per il suo compleanno sui social network.

Il 3 maggio Elodie festeggia il compleanno, sulla torta dell’icona del pop quest’anno ci sono 36 candeline. Un giorno di festa, anche sui social. Il profilo Instagram della cantante è invaso di commenti e citazioni, ma gli auguri più dolci, i più importanti, sono quelli di Franceska Nuredini, che ha scelto di celebrare questo giorno speciale con un romantico scatto in bianco e nero. I romantici auguri di Franceska Nuredini. Le parole non servono. D’altronde, Elodie e Franceska Nuredini sulla loro relazione non hanno mai detto nulla. Non sono affari nostri, ma di certo non si nascondono. E così, pur senza alcuna dedica al miele, la giovane ballerina non manca di festeggiare la sua bella anche sul web.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie festeggia il compleanno con Franceska Nuredini, lo scatto romantico sui social

Notizie correlate

Elodie e Franceska Nuredini, spunta un commento social romantico: è la prova dell'amore tra le due?Ricordiamo che Elodie e Franceska da mesi appaiono molto unite e spesso insieme sui social, così da alimentare voci su un loro presunto legame...

Elodie dopo il concerto di Marracash festeggia il compleanno della fidanzata Franceska NurediniDopo aver cantato sul palco del Marra Block Party insieme a Marracash, alimentando tra i fan le voci di un ritorno di fiamma, Elodie festeggia il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elodie e Franceska Nuredini nel mirino degli haters per la differenza di età: interviene Andreas Muller; Franceska Nuredini parla di Elodie; Per Elodie nuovo taglio di capelli. E Franceska approva; Elodie e Franceska Nuredini: novità sul rapporto con Andrea Iannone e sul matrimonio.

Buon compleanno Elodie: gli auguri di Franceska Nuredini in una tenera fotoRomantici auguri da parte di Franceska Nuredini per la sua fidanzata Elodie. La ballerina condivide nelle storie Instagram uno scatto di coppia in cui dolcezza e complicità si prendono per mano. E pos ... 361magazine.com

Elodie festeggia il compleanno di Franceska Nuredini e sorprende con la reunion sul palco con Marracash. Tra amore e musica, i fan impazziscono per questo momento speciale per ...Elodie celebra il compleanno di Franceska Nuredini e si esibisce con Marracash: tra amore e musica, fan in delirio. rumors.it

«Un solo scatto può dire tutto. » Basta questa foto, pubblicata da Franceska Nuredini nelle sue storie Instagram, per dare il via alle celebrazioni del compleanno di Elodie, che ha appena compiuto 36 anni. Nell’immagine in bianco e nero, le due si abbracciano - facebook.com facebook

Elodie festeggia il compleanno: la foto di Franceska Nuredini #elodie x.com