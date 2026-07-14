È stata la madre della bambina posseduta de “L’esorcista”, la vedova da Oscar di “Alice non abita più qui” di Scorsese, l’anziana Murph nel toccante finale di “Interstellar” di Nolan. La 93enne Ellen Burstyn riceverà il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. “Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo. ma me ne torno a casa stringendo tra le braccia un Leone d'oro! – ha dichiarato emozionatissima l’attrice di Detroit - Il Leone d’oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia! Mi sento così onorata, così felice, così piena di gratitudine! Davvero wow!”. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn: da «L'esorcista» a «Interstellar», regina di mezzo secolo di cinema americano. Le prime parole: «Wow, sono piena di gratitudine»

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