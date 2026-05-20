In un confronto tra due portieri, uno promosso a titolare e l’altro rimasto in panchina, i dati statistici evidenziano le differenze nelle prestazioni tra i due atleti. Le statistiche analizzate riguardano le parate, i tiri subiti e le uscite alte, offrendo uno sguardo dettagliato sulle rispettive performance. Questa analisi si concentra sulle cifre raccolte durante le ultime partite, senza considerare altre variabili o elementi extra campo.

Mercato Inter, non solo Nico Paz: per la fascia destra il grande obiettivo è Palestra. L’intreccio con Dumfries Mercato Inter, il Barcellona molla la presa: saltato l’affare Bastoni. Ecco svelati i motivi Rinnovo Chivu, anche Fabrizio Romano conferma: sarà prolungamento fino al 2028. Ecco quando arriverà l’annuncio Inter, Martinez si prende la porta: sarà lui il titolare. Sale Provedel come secondo, ecco i dettagli Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Josep Martinez contro Guglielmo Vicario: il duello statistico per la conquista della porta dell’Inter

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