Francesco Chiofalo | Ho fatto da test per il tatuaggio istantaneo Gli audio di Fiordelisi? Una figuraccia

A Non è La Tv, Francesco Chiofalo parla della sua ultima operazione: un tatuaggio istantaneo. Non un semplice disegno sulla pelle, ma un intervento che lo ha visto protagonista in una veste inedita: quella di "tester". E sul caso degli audio virali di Antonella Fiordelisi in cui sembra ricorrere all'uso di bot per i like sui suoi social: "Mi dispiace molto per lei, è realmente seguita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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