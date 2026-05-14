Francesco Chiofalo | Ho fatto da test per il tatuaggio istantaneo Gli audio di Fiordelisi? Una figuraccia
A Non è La Tv, Francesco Chiofalo parla della sua ultima operazione: un tatuaggio istantaneo. Non un semplice disegno sulla pelle, ma un intervento che lo ha visto protagonista in una veste inedita: quella di "tester". E sul caso degli audio virali di Antonella Fiordelisi in cui sembra ricorrere all'uso di bot per i like sui suoi social: "Mi dispiace molto per lei, è realmente seguita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ma Meryl Streep che ha fatto la stessa operazione agli occhi di Francesco Chiofalo? x.com
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