Judo Basile torna sul podio | argento al Grand Slam di Astana dopo tre anni
Fabio Basile torna a salire sul podio internazionale nel judo dopo tre anni, conquistando una medaglia d’argento nella categoria dei -73 kg al Grand Slam di Astana, in Kazakistan, svoltosi dall’8 al 10 maggio. L’atleta dell’Esercito ha sfiorato l’oro nella competizione, mentre la sua compagna di squadra Giorgia Stangherlin ha concluso al quinto posto. Nella stessa tappa, sono arrivati anche due quinti posti per altri judoka italiani nella European Cup di Gori.
L’azzurro dell’Esercito sfiora l’oro nei -73 kg in Kazakistan. Quinta Giorgia Stangherlin, due quinti posti anche nella European Cup di Gori Fabio Basile ritrova il podio internazionale al Grand Slam di Astana, tappa del World Tour di judo in programma in Kazakistan dall’8 al 10 maggio. L’azzurro dell’Esercito conquista la medaglia d’argento nei -73 kg al termine di una giornata di alto livello, fermandosi soltanto in finale contro il russo Lavrentev dopo quattro vittorie consecutive. Per Basile si tratta del ritorno tra i primi tre in una competizione internazionale dopo tre anni complicati tra infortuni e problemi personali. Nel percorso verso la finale il judoka italiano ha superato Zilfikarov (RUS), Zhumageldin (KAZ), Mitru (MDA) e Mammadaliyev (AZE), arrendendosi soltanto all’ultimo atto.🔗 Leggi su Sportface.it
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