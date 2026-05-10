Judo Basile torna sul podio | argento al Grand Slam di Astana dopo tre anni

Fabio Basile torna a salire sul podio internazionale nel judo dopo tre anni, conquistando una medaglia d’argento nella categoria dei -73 kg al Grand Slam di Astana, in Kazakistan, svoltosi dall’8 al 10 maggio. L’atleta dell’Esercito ha sfiorato l’oro nella competizione, mentre la sua compagna di squadra Giorgia Stangherlin ha concluso al quinto posto. Nella stessa tappa, sono arrivati anche due quinti posti per altri judoka italiani nella European Cup di Gori.

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