Dopo dieci anni dall’ultimo match, un pugile di una cittadina del nord torna sul ring. L’atleta, che aveva esordito undici anni fa, ha affrontato nuovamente l’avversario in un incontro disputato in una palestra locale. I pugni scagliati sono stati protagonisti di un combattimento intenso, con il pugile che ha mantenuto la sua tecnica e determinazione. L’incontro si è concluso con una vittoria ai punti per l’atleta.

Undici anni dopo il debutto, ma soprattutto dieci anni dopo l’ultimo incontro disputato, il pugile 24enne dell’ Iron Club Gym Scandiano Dylan Pignoli ha ottenuto domenica scorsa a Carpi la prima incredibile vittoria in carriera, conquistata ai punti contro l’astro nascente di casa Alessio Sciolti dopo tre round di fuoco, ma soprattutto dopo dieci anni appunto costellati da ripetuti e debilitanti infortuni, in cui la boxe sembrava solo un lontano ricordo. Dopo i primi sei match disputati da ragazzino tra il 2015 e il 2016, con due vittorie e quattro sconfitte in cui ha però mostrato di essere dotato di un grande talento naturale, per l’atleta scandianese è cominciato il lungo calvario che l’ha tenuto lontano dal quadrato fino a domenica scorsa, durante il quale però la passione per la ’nobile arte’ ha sempre covato sotto la cenere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pugilato: l’atleta scandianese è tornato sul ring dopo dieci anni. I pugni di Dylan Pignoli sono ancora vincenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pugilato, Biancamaria Tessari sul ring del PalaDozza per il titolo europeoIl 6 giugno al PalaDozza si terrà la serata di pugilato chiamata Sempre Avanti Boxing Night, che celebra il 125° anniversario di una storica palestra...

Pugilato: il giovane Lombardo trionfa sul ring per il suo maestroUn giovane pugile nato nel 2009 ha vinto il titolo regionale nella categoria U19 dei 60 kg, dopo aver partecipato a diversi tornei di pugilato.