Il governo ha subito una sconfitta alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale che proponeva di reintrodurre, in modo limitato, il sistema delle preferenze. La maggioranza è stata battuta nel voto, segnando un episodio di instabilità politica. La discussione sulla legge elettorale ha evidenziato tensioni tra i gruppi parlamentari, con conseguente conseguenza sulla tenuta dell’esecutivo. La decisione potrebbe accelerare richieste di elezioni anticipate.

La maggioranza viene battuta alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale che puntava a reintrodurre, in forma limitata, il sistema delle preferenze. Il testo, presentato da Fratelli d’Italia, è stato respinto al termine di un voto segreto che ha messo in evidenza le difficoltà di tenuta dell’intesa tra i partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni. Il risultato dell’Aula è stato di 188 voti contrari e 187 favorevoli. Un solo voto ha quindi determinato la bocciatura della proposta, nonostante il parere favorevole espresso dal Governo e dalla Commissione competente. La votazione ha assunto un rilievo politico immediato, perché l’emendamento riguardava uno dei punti più discussi nel confronto sulla riforma del sistema elettorale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Elezioni subito”. Governo nel caos, è successo di tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Denmark Election Was in March 2026...Still No Government in May The Chaos Explained.

Notizie e thread social correlati

Romania nel caos: sfiduciato il governo filo-europeista di Bolojan, sullo sfondo le elezioni anticipateIl Parlamento di Bucarest ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del governo guidato dal premier filo-europeista Ilie Bolojan.

Governo battuto in aula sulla legge elettorale, l’opposizione esulta: “Meloni a casa, elezioni subito”Il voto segreto sulla proposta di reintrodurre le preferenze nella legge elettorale si è concluso con 187 sì e 188 no.

Temi più discussi: Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s crisi di governo ed elezioni; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Le opposizioni unite: Premier sfiduciata, ora deve dimettersi.

Legge elettorale, cosa succede ora al governo: elezioni anticipate o correzione al Senato?Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, cosa succede ora al governo: elezioni anticipate o correzione al Senato? tg24.sky.it

Governo battuto in aula sulla legge elettorale, l’opposizione esulta: Meloni a casa, elezioni subitoSchlein attacca: Voto contro l’arroganza. Conte rincara la dose: Aprite la crisi di governo. Sit in davanti a Montecitorio. Ma la difesa delle liste bloccate potrebbe rivelarsi un boomerang per tu ... msn.com

Regno Unito, la mossa a sorpresa di Farage: si dimette da deputato e annuncia subito la ricandidatura alle elezioni suppletive x.com