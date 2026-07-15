Elezioni subito Governo nel caos è successo di tutto
Il governo ha subito una sconfitta alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale che proponeva di reintrodurre, in modo limitato, il sistema delle preferenze. La maggioranza è stata battuta nel voto, segnando un episodio di instabilità politica. La discussione sulla legge elettorale ha evidenziato tensioni tra i gruppi parlamentari, con conseguente conseguenza sulla tenuta dell’esecutivo. La decisione potrebbe accelerare richieste di elezioni anticipate.
La maggioranza viene battuta alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale che puntava a reintrodurre, in forma limitata, il sistema delle preferenze. Il testo, presentato da Fratelli d’Italia, è stato respinto al termine di un voto segreto che ha messo in evidenza le difficoltà di tenuta dell’intesa tra i partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni. Il risultato dell’Aula è stato di 188 voti contrari e 187 favorevoli. Un solo voto ha quindi determinato la bocciatura della proposta, nonostante il parere favorevole espresso dal Governo e dalla Commissione competente. La votazione ha assunto un rilievo politico immediato, perché l’emendamento riguardava uno dei punti più discussi nel confronto sulla riforma del sistema elettorale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Denmark Election Was in March 2026...Still No Government in May The Chaos Explained.
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