Il Parlamento di Bucarest ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del governo guidato dal premier filo-europeista Ilie Bolojan. La decisione arriva in un momento di tensione politica e si inserisce nel quadro di elezioni anticipate, che sono state annunciate come risultato di questa votazione. La crisi politica ha portato a un cambio di governo nel paese, con un impatto sulla stabilità istituzionale.

Il Parlamento di Bucarest ha votato la sfiducia al governo rumeno del premier filo europeo Ilie Bolojan. La mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici e dal partito di destra Aur ha ottenuto 281 voti a favore nel Parlamento composto da 464 seggi. L’attuale governo rimane in carica ad interim fino alla formazione di uno nuovo. Il governo Bolojan. Il governo Bolojan era entrato in carica il 23 giugno 2025. La sua caduta apre ora una nuova fase di instabilità o crisi politica nel Paese. Ilie Bolojan, senatore dal dicembre 2024 ha ricoperto la carica di Primo Ministro per poco meno di un anno. Prima della sfiducia odierna, il suo esecutivo rappresentava il ventinovesimo governo della Romania dalla rivoluzione del 1989.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Romania nel caos: sfiduciato il governo filo-europeista di Bolojan, sullo sfondo le elezioni anticipate

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