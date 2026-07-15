Electrolux nessuna svolta Esuberi | saranno forse meno Piani cottura pista cinese

Notizia in breve

Nessuna novità sulla vertenza Electrolux a Forlì dopo il quarto incontro a Roma. La multinazionale ha detto che gli esuberi potrebbero ridursi, ma non sono stati presentati piani concreti. I rappresentanti sindacali e i tecnici del ministero hanno partecipato, senza ottenere impegni definitivi. La discussione si è concentrata su possibili riduzioni del personale e sui piani per i piani cottura e la pista cinese.