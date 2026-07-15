Electrolux nessuna svolta Esuberi | saranno forse meno Piani cottura pista cinese
Nessuna novità sulla vertenza Electrolux a Forlì dopo il quarto incontro a Roma. La multinazionale ha detto che gli esuberi potrebbero ridursi, ma non sono stati presentati piani concreti. I rappresentanti sindacali e i tecnici del ministero hanno partecipato, senza ottenere impegni definitivi. La discussione si è concentrata su possibili riduzioni del personale e sui piani per i piani cottura e la pista cinese.
Uno spiraglio per lo stabilimento forlivese Electrolux, ma nessuna svolta sulla vertenza. È questo l’esito del quarto tavolo che si è svolto ieri a Roma tra i vertici della multinazionale, le organizzazioni sindacali e i tecnici del ministero. L’ Unione sindacale di base (Usb), presente all’incontro, sostiene che "anche oggi qualsiasi ipotesi portata al tavolo dall’azienda sembra partire dal presupposto che gli esuberi debbano comunque esserci e che una parte rilevante dei volumi produttivi oggi realizzati negli stabilimenti italiani debba essere trasferita altrove". Nel comunicato, Usb riferisce che l’azienda avrebbe prospettato "lo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Electrolux, nessuna svolta. Esuberi: saranno (forse) meno. Piani cottura, pista cinese.
Electrolux, nessuna svolta. Esuberi: saranno (forse) meno. Piani cottura, pista cineseL’incontro al ministero di ieri: l’azienda può modificare, solo in parte, il piano industriale. In città resterebbe metà della produzione dei fornelli, il resto andrebbe in estremo oriente. ilrestodelcarlino.it
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