Electrolux | annunciati 1.700 esuberi i sindacati proclamano 8 ore sciopero

Electrolux ha annunciato il licenziamento di circa 1.700 lavoratori in Italia a seguito di un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e riduzioni di produzione e personale in altre fabbriche del paese. Questa decisione ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero di otto ore per protestare contro i tagli e le conseguenze occupazionali. La comunicazione ufficiale dell’azienda ha causato immediati risentimenti tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

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