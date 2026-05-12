Esuberi Electrolux Calderone | Attenzione massima per proteggere i lavoratori

Il 25 maggio si terrà un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la partecipazione anche del Ministero del lavoro, per discutere della situazione degli esuberi annunciati da Electrolux. La vicenda riguarda il rischio di licenziamenti di alcuni lavoratori e la richiesta di attenzione massima per garantire la loro protezione. La convocazione è stata comunicata in seguito alle preoccupazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali.

(Adnkronos) – Sulla vicenda Electrolux “il 25 maggio è stato convocato il tavolo al Mimit e ci sarà anche il ministero del lavoro. Lavoriamo in strettissima sinergia”, tavolo che “ci servirà per avere un quadro più attento e puntuale della situazione e poter definire le misure da mettere in campo. Il nostro obiettivo è ovviamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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