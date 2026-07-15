Il Primo Ministro egiziano ha visitato oggi gli impianti di produzione, selezione e confezionamento dell’azienda agricola Belco, nella città di Sadat. La visita si è svolta presso lo stabilimento, senza ulteriori dettagli sui lavori o sulle misure adottate. L’attenzione si concentra sull’obiettivo di aumentare innovazione e investimenti per rafforzare l’export nel settore agricolo.

Il Primo Ministro Madbouly Visita gli Impianti Agricoli di Belco. IL CAIRO (EGITTO) – Oggi, il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly ha compiuto una visita agli impianti di produzione, selezione e confezionamento dell’azienda agricola Belco, situata nella città di Sadat. Questo tour rientra nel programma del governo che mira a promuovere progetti di produzione agricola e zootecnica sul territorio egiziano. Durante la visita, Madbouly ha esprimito l’importanza strategica del settore agricolo, sottolineando l’impegno del governo egiziano nel creare un ambiente favorevole agli investimenti privati ed alla diffusione delle tecnologie moderne in agricoltura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto, Madbouly: aumento di innovazione e investimenti per potenziare l’export agricolo.

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