Export italiano in aumento sorpresa sul Paese dove vendiamo di più all’estero

A marzo 2026, i dati Istat mostrano un aumento delle esportazioni italiane, con crescite sia nei paesi europei sia in alcune economie extra-Ue. La statistica evidenzia un incremento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, confermando un trend positivo nelle vendite all’estero. Tra le destinazioni più significative si segnalano alcune nazioni che tradizionalmente non sono tra le principali destinatarie delle esportazioni italiane. La crescita riguarda diversi settori e si registra in un quadro complessivo di espansione delle relazioni commerciali internazionali.

Secondo i dati Istat pubblicati a maggio 2026, l’export italiano nel mese di marzo 2026 è cresciuto, sia per quanto riguarda le vendite nei mercati europei, sia in alcune economie extra-Ue. Guardando alla distribuzione geografica del Made in Italy all’estero, infatti, l’Europa emerge ma ci sono alcuni Paesi che si stanno rivelando sbocchi commerciali interessati per le imprese. Di quanto è cresciuto l’export in Italia. A marzo 2026 le esportazioni italiane sono cresciute del 4,1% rispetto al mese precedente, mentre su base annua l’aumento ha raggiunto il +7,4% in valore e il +4,2% in volume. L’Italia vende di più all’estero e lo fa non soltanto grazie a un incremento dei prezzi, ma anche attraverso un aumento reale delle quantità esportate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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