Il ministro degli Esteri egiziano è arrivato a Vienna per una visita ufficiale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante la giornata, ha incontrato rappresentanti diplomatici austriaci e discusso di collaborazioni in ambito economico e politico. La visita si inserisce in un percorso di incontri mirati a consolidare le relazioni bilaterali.

Il Ministro degli Esteri Egiziano in Visita Ufficiale a Vienna. Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Badr Abdelatty, ha intrapreso oggi un viaggio ufficiale a Vienna, mirato a solidificare e ampliare le relazioni bilaterali tra Egitto e Austria. Questa visita rappresenta un passo significativo nel rafforzamento legami in diverzi settori, andando a toccare aspetti cruciali della cooperazione internazionale. Sviluppo delle Relazioni Bilaterali. Secondo una nota ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, durante la sua permanenza in Austria, Abdelatty è programmato per incontri con alti rappresentanti del governo austriaco. Le discussioni si concentreranno sullo sviluppo della cooperazione bilaterale, oltre che su vari dossier regionali e internazionali che rivestono un interesse comune per entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: il ministro degli Esteri in visita a Vienna per potenziare legami con l’Austria.

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