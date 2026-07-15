Egitto | il ministro degli Esteri in visita a Vienna per potenziare legami con l’Austria
Il ministro degli Esteri egiziano è arrivato a Vienna per una visita ufficiale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante la giornata, ha incontrato rappresentanti diplomatici austriaci e discusso di collaborazioni in ambito economico e politico. La visita si inserisce in un percorso di incontri mirati a consolidare le relazioni bilaterali.
Il Ministro degli Esteri Egiziano in Visita Ufficiale a Vienna. Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Badr Abdelatty, ha intrapreso oggi un viaggio ufficiale a Vienna, mirato a solidificare e ampliare le relazioni bilaterali tra Egitto e Austria. Questa visita rappresenta un passo significativo nel rafforzamento legami in diverzi settori, andando a toccare aspetti cruciali della cooperazione internazionale. Sviluppo delle Relazioni Bilaterali. Secondo una nota ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, durante la sua permanenza in Austria, Abdelatty è programmato per incontri con alti rappresentanti del governo austriaco. Le discussioni si concentreranno sullo sviluppo della cooperazione bilaterale, oltre che su vari dossier regionali e internazionali che rivestono un interesse comune per entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Siria torna in Libano? La visita del ministro degli Esteri di Damasco
La “disonestà” degli Stati Uniti sta minando i negoziati, afferma il ministro degli Esteri iraniano AraghchiIl ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che la mancanza di buona volontà e la disonestà degli Stati Uniti sono responsabili del fallimento...
Temi più discussi: Egitto e Qatar: Iran e Usa tornino al tavolo dei negoziati; Egitto-Arabia Saudita, i ministri Abdelatty e Bin Farhan discutono della crisi regionale; Al-Sisi all'inaugurazione dell'Octagon: senza lo Stato palestinese non ci sarà pace in Medio Oriente; Voci arabe: dall’Egitto di Nasser all’Iran di Khamenei, il nuovo volto del paladino anti-Usa.
Egitto, colloquio tra il ministro degli esteri e il consigliere Usa: focus sugli sviluppi della situazione in Libia dlvr.it/TTKyVd x.com
La nostra Ambasciata ha formalmente consegnato alle Autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera in relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto all’italiana Ness facebook
Egitto, il ministro degli esteri vola a Vienna per rafforzare la cooperazione bilaterale con l’AustriaROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, è partito oggi per Vienna per una visita ufficiale volta a rafforzare le relazioni bilaterali tra Egitto e Austria nei diversi set ... msn.com
Egitto: Emad F. Abdallah alla guida degli uffici turistici internazionaliLa nomina di Emad F. Abdallah a head of the central department of tourist offices dell'Egyptian Tourism Authority rappresenta una notizia significativa. travelquotidiano.com