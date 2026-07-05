Il ministro degli Esteri siriano ha visitato il Libano il 2 luglio. Durante la visita, ha incontrato funzionari libanesi e ha discusso di questioni bilaterali. La visita ha avuto un carattere ufficiale e simbolico, rappresentando un momento significativo nelle relazioni tra i due paesi. La visita si inserisce in un contesto di rapporti diplomatici e di cooperazione tra Siria e Libano.

La visita del ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani del 2 luglio in Libano ha un alto valore simbolico e in qualche modo storico in quanto potenzialmente rilancia, mutatis mutandis e in modalità molto più soft, il ruolo che ha svolto la Siria per decenni nel Paese dei cedri e che sembrava dovesse appartenere a un passato ormai morto e sepolto con la caduta di Assad. Una visita che in realtà non è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal momento che Trump, alcuni giorni fa, aveva chiesto a Israele di fermare la carneficina nel Paese dei cedri aggiungendo che la questione di Hezbollah poteva essere risolta dai siriani.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Libano.

© It.insideover.com - La Siria torna in Libano? La visita del ministro degli Esteri di Damasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel's Castle Win Backfires - Drones Turn It Into Disaster

Notizie e thread social correlati

Rapporto analitico sulla visita del Ministro degli Esteri libico a MoscaIl Ministro degli Esteri libico ha recentemente visitato Mosca in un momento di particolare complessità politica nel suo paese.

La “disonestà” degli Stati Uniti sta minando i negoziati, afferma il ministro degli Esteri iraniano AraghchiIl ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che la mancanza di buona volontà e la disonestà degli Stati Uniti sono responsabili del fallimento...

Temi più discussi: Siria, bomba esplode nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti; Libano-Siria, oggi a Beirut visita del ministro degli esteri Shaibani; Siria, esplosione nel centro di Damasco: 4 morti. Gli aggiornamenti; Donne ed ex combattenti tra i 70 scelti da al Sharaa nel nuovo Parlamento di Damasco.

Esplosione in un caffè affollato di Damasco lascia cinque persone morte, 16 ferite reddit

La Siria torna in Libano? La visita del ministro degli Esteri di DamascoVisita che non è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal momento che Trump, alcuni giorni fa, aveva chiesto a Israele di fermare la carneficina nel Paese dei cedri aggiungendo che la questione di H ... msn.com

Attentato a Damasco. Chi rema contro la stabilizzazione istituzionale della SiriaSiria come Libia. Ovvero non appena si intravede una possibilità di normalizzazione istituzionale, anticamera a sicurezza, stabilità e ripresa degli investimenti, ecco la destabilizzazione portata da ... formiche.net