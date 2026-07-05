La Siria torna in Libano? La visita del ministro degli Esteri di Damasco

Da it.insideover.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Esteri siriano ha visitato il Libano il 2 luglio. Durante la visita, ha incontrato funzionari libanesi e ha discusso di questioni bilaterali. La visita ha avuto un carattere ufficiale e simbolico, rappresentando un momento significativo nelle relazioni tra i due paesi. La visita si inserisce in un contesto di rapporti diplomatici e di cooperazione tra Siria e Libano.

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La visita del ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani del 2 luglio in Libano ha un alto valore simbolico e in qualche modo storico in quanto potenzialmente rilancia, mutatis mutandis e in modalità molto più soft, il ruolo che ha svolto la Siria per decenni nel Paese dei cedri e che sembrava dovesse appartenere a un passato ormai morto e sepolto con la caduta di Assad. Una visita che in realtà non è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal momento che Trump, alcuni giorni fa, aveva chiesto a Israele di fermare la carneficina nel Paese dei cedri aggiungendo che la questione di Hezbollah poteva essere risolta dai siriani.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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