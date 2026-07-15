Ebola Medici Senza Frontiere | Terza epidemia più grande mai registrata

L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, causata dal virus Bundibugyo, si è rapidamente ampliata, diventando in due mesi la terza più estesa mai registrata. La crescita dei casi è stata la più veloce tra tutte le epidemie di Ebola finora documentate. Secondo i Medici Senza Frontiere, la diffusione si è intensificata in modo rapido, rendendo questa crisi tra le più gravi e rapide nella storia delle epidemie di Ebola.

In soli due mesi l’epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo è diventata la terza più vasta mai registrata e quella con la crescita più rapida. In meno di cinque settimane, il numero di casi confermati è triplicato, con quasi 2.000 contagi e oltre 700 decessi, mentre gli sforzi per contenerla rimangono insufficienti. “Ogni ritardo costa vite umane. Stiamo ancora rincorrendo l’epidemia invece di anticiparla. I l numero delle persone contagiate aumenta, sempre più famiglie perdono i propri cari e diventa sempre più difficile contenere la situazione. Abbiamo bisogno di un’azione internazionale più... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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