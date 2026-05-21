Ebola Bundibugyo l’allarme di Medici senza frontiere | Focolaio preoccupante per questo ceppo non ci sono vaccini

Medici senza frontiere ha avviato una risposta immediata in risposta alla recente epidemia di Ebola Bundibugyo annunciata dal Ministero della Salute nella Repubblica Democratica del Congo. L'organizzazione ha dichiarato che il focolaio rappresenta una situazione preoccupante, in particolare perché attualmente non esistono vaccini specifici per questo ceppo di Ebola. L’intervento di emergenza coinvolge diverse squadre sul campo, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus e assistere le persone colpite.

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Nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Medici senza frontiere (Msf) ha lanciato una risposta su larga scala all’epidemia di Ebola Bundibugyo annunciata dal Ministero della Salute lo scorso 15 maggio. “Questo focolaio è estremamente preoccupante. – ha detto Trish Newport, responsabile del programma di emergenza di Msf – A pochi giorni dalla conferma dell’epidemia, si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi”. (MSF FOTO) – Notizie.com Ad allarmare gli esperti è stato il sierotipo Bundibugyo di Ebola. È solo la terza volta nella storia che si verifica un’epidemia del genere. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ebola Bundibugyo, l’allarme di Medici senza frontiere: “Focolaio preoccupante, per questo ceppo non ci sono vaccini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ebola, scatta l'allerta globale: ci sono americani esposti al ceppo BundibugyoL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), riunita proprio in questi giorni a Ginevra, ha dichiarato l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica... Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: ceppo Bundibugyo senza vaccinoL’hantavirus fa notizia da una settimana, con i suoi titoli a effetto e i suoi morti raccontati come una curiosità americana. Con migliaia di contagi rischiamo migliaia di morti: Bassetti su Ebola Bundibugyo. Mortalità 50%, nessun vaccino, allarme OMS in ritardo. L'analisi ? blogsicilia.it/oltrelostretto… #Ebola #Bassetti @ProfMBassetti x.com Ebola in Congo, l'allarme dell'Oms: Emergenza sanitaria globaleL'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, d ... rainews.it Ebola Bundibugyo, il ceppo senza vaccino che terrorizza l’Africa: l’Oms lancia l’allarme globaleL’Oms teme la diffusione del raro Ebola Bundibugyo: nessun vaccino approvato, casi in aumento tra Congo e Uganda. blitzquotidiano.it