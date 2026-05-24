L’epidemia di Ebola inizia a coinvolgere dieci paesi, con un aumento di casi sospetti e decessi nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Medici senza frontiere definisce la situazione una corsa contro il tempo per contenere il contagio. Un esperto avverte che sottovalutare il rischio sarebbe irresponsabile. Le autorità sanitarie cercano di limitare la diffusione mentre si registrano nuovi casi e decessi. La preoccupazione cresce per un possibile allargamento del virus oltre i confini attuali.

Una “ corsa contro il tempo ” per contenere l’ epidemia di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove aumentano i casi sospetti, i decessi e il timore di una diffusione regionale del virus. A lanciare l’allarme è Medici Senza Frontiere, impegnata in una risposta d’emergenza su larga scala insieme alle autorità sanitarie congolesi e all’Organizzazione Mondiale della Sanità. “I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d’emergenza su larga scala all’epidemia di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo in quella che è una corsa contro il tempo”, spiega l’organizzazione umanitaria, che sta rafforzando personale, centri di isolamento e forniture mediche nelle aree colpite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È una corsa contro il tempo”, l’allarme di Medici senza frontiere sull’epidemia di Ebola. Rischio diffusione in 10 paesi. Pregliasco: “Irresponsabile sottovalutare”

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