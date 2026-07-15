Eav ha annunciato l’impegno a migliorare la qualità del servizio, con particolare attenzione alla linea vesuviana. L’obiettivo è aumentare la regolarità, la puntualità e l’affidabilità del trasporto, rispondendo alle esigenze degli utenti. La società si impegna a destinare risorse e lavorare per garantire un servizio più affidabile sulla linea considerata prioritaria.

«C'è del lavoro da fare e lo faremo per fare in modo che la nostra utenza sia soddisfatta. La priorità sicuramente è la linea vesuviana che ha bisogno di attenzione per migliorare la regolarità, la puntualità e l'affidabilità del servizio. Inoltre cercheremo di dare una struttura organizzativa che possa affrontare le sfide delle prossime settimane». Queste le prime parole di Pietro Diamantini, neo amministratore unico di Eav, per il quale «la prima cosa da fare è cercare di trovare la quadra per garantire un'estate più regolare possibile e affrontare il rientro a scuola e a lavoro di settembre». Un'agenda subito fitta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Eav, Pietro Diamantini: «Lavoreremo per garantire un servizio affidabile»

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