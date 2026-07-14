Durante l’assemblea dei soci di EAV, si è deciso di nominare l’ingegner Pietro Diamantini come nuovo Amministratore Unico dell’Ente Autonomo Volturno. La decisione è stata presa nel corso dell’incontro di oggi, senza ulteriori dettagli sui motivi o le procedure. La nomina si è conclusa con l’approvazione da parte dei presenti, senza altre comunicazioni ufficiali in merito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso dell’Assemblea dei Soci di EAV, tenutasi questo pomeriggio, l’ing. Pietro Diamantini è stato nominato Amministratore Unico dell’Ente Autonomo Volturno. Domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 9:45, presso la Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme al Vicepresidente Mario Casillo e al neo Amministratore Unico, presenterà alla stampa il nuovo assetto di governance dell’azienda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - EAV, nominato l’ing. Diamantini come Amministratore Unico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campania, svolta all’Eav: ex Trenitalia Diamantini verso nomina ad amministratore unicoUn ex manager di Trenitalia sarà nominato amministratore unico di Eav, l’ente regionale che gestisce le linee di trasporto pubblico ferroviario e...

Circumvesuviana, De Gregorio convoca il CdA ma Fico ha scelto: dopo 10 anni in Eav ci sarà l’amministratore unicoIl presidente uscente della Circumvesuviana ha convocato il Consiglio di Amministrazione, con due opzioni sul tavolo: lasciare dopo dieci anni di...

Eav, Diamantini è il nuovo amministratore. De Gregorio decade anche da direttoreLa nomina nell’assemblea dei soci. La lettera di De Gregorio ai dipendenti: Non mi sono risparmiato. Ho assunto più di un terzo di voi. Il progetto della nuova società non è ancora concluso ... msn.com

Eav, finisce l’era De Gregorio: decaduto il cda, la prossima settimana il nuovo amministratoreAssemblea dei soci stamane con le dimissioni di due componenti dell’organo amministrativo. Prossima riunione il 14 luglio per la nomina di Pietro Diamantini ... napoli.repubblica.it