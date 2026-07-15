E quindi com’è quest’ Odissea

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il regista Christopher Nolan ha annunciato un film ispirato all’Odissea. La notizia ha suscitato interesse e preoccupazione tra il pubblico riguardo alla trasposizione di un testo così antico e noto in chiave moderna. La discussione si concentra sulle modalità con cui la narrazione classica verrà adattata e reinterpretata nel nuovo film. La produzione si propone di affrontare un racconto millenario con un approccio contemporaneo, senza ancora dettagli specifici sulla trama o sul metodo di adattamento.

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Fin da quando Christopher Nolan ha annunciato che avrebbe fatto un film sull’Odissea, quello che ha fatto più discutere e ha preoccupato di più il pubblico potenziale è stato il modo in cui avrebbe potuto adattare e modernizzare una delle storie più antiche e famose al mondo. Eppure alla fine il film, che esce in tutto il mondo il 16 luglio, non si prende troppe libertà o comunque non quante ci si potrebbe aspettare da un film pensato innanzitutto per intrattenere. In confronto ad altri adattamenti è uno dei più fedeli: c’è molto di quel che solitamente si conosce del poema; qualcosa che raramente si racconta, come tutta la parte che riguarda il figlio di Ulisse, Telemaco; qualcosa preso da altre storie, come l’Eneide o l’Orestea; e qualcosa di inventato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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