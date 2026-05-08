Niente biglietti del cinema a 3,50 euro quest’estate? Ecco perché Cinema Revolution potrebbe saltare quest’anno

Quest’estate, la manifestazione dedicata alle proiezioni a basso costo di film italiani ed europei è stata annullata. La decisione si è verificata inaspettatamente, lasciando senza l’evento previsto molte sale cinematografiche e appassionati. La manifestazione, che avrebbe dovuto proporre biglietti a 3,50 euro, non si svolgerà questa stagione. La cancellazione ha colto di sorpresa gli organizzatori e il settore cinematografico nazionale.

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Un clamoroso dietrofront che ha colto di sorpresa l’intero settore cinematografico italiano. Cinema Revolution, la manifestazione estiva che avrebbe dovuto portare film italiani ed europei nelle sale a 3,50 euro, non si terrà quest’anno. La notizia, anticipata da Box Office e confermata da fonti del Ministero della Cultura, rappresenta un sorprendente contrordine rispetto a quanto annunciato appena un mese fa dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Era il primo aprile quando, durante la conferenza stampa di presentazione delle candidature ai David di Donatello, Borgonzoni aveva confermato ufficialmente l’iniziativa per l’estate 2026. Il...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Niente biglietti del cinema a 3,50 euro quest’estate? Ecco perché Cinema Revolution potrebbe saltare quest’anno Notizie correlate Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto... Tiktok rivale di meta quest arriva negli usa quest anno con un headset e un os ridisegnatoQuesto aggiornamento presenta pico os 6, una revisione sostanziale del sistema operativo XR di Pico, accompagnata dall’annuncio del nuovo visore di... Approfondimenti e contenuti Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedereTorna l'iniziativa promozionale che mira a portare il pubblico in sala con un biglietto a prezzo scontato. Oltre 900 sale in tutta Italia hanno aderito al progetto. Sono inclusi tutti i titoli in ... tg24.sky.it Al cinema con soli 3,5 euro: dove e quando prendere i biglietti scontatiSe una fetta sempre più ampia di pubblico è ormai convinta che vedere film al cinema si stia trasformando in un'attività sempre più costosa, che non tutte le famiglie si possono permettere, le ... ilgiornale.it