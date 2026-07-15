Il governo argentino ha vietato l’ingresso di bandiere con l’effige delle isole Malvinas. La decisione ha suscitato reazioni critiche, con alcuni che hanno definito la misura come una limitazione alla libertà di espressione. La disposizione riguarda eventi pubblici e privati, e non si applica alle bandiere ufficiali. La questione ha alimentato discussioni sulla posizione del governo riguardo alle Malvinas e sui limiti delle restrizioni simboliche.

Il governo Milei ha proibito l'ingresso di bandiere raffiguranti l'effige delle isole Malvinas, scatenando più di qualche polemica: la ministra della Sicurezza Alejandra Monteoliva, ha confermato in un'intervista che la proibizione è stata concordata durante una riunione con il responsabile della valutazione e analisi dei rischi della Fifa, rappresentanti dell'Fbi e della Royal Police (Regno Unito). "Difendere la sovranità sulle Malvinas non è un delitto è un mandato della nostra Costituzione", ha tenuto a sottolineare l'opposizione, "Mirá si no vamos a cantar por las Malvinas" (Figurati se non canteremo per le Malvinas), si legge in un post su X in risposta al comunicato del governo: nonostante le numerosi polemiche, però, la decisione è già stata presa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - E' polemica in Argentina per il divieto alle bandiere delle Malvinas

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