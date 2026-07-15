È Olivier Rousteing il nuovo direttore creativo di Rabanne

Olivier Rousteing ha annunciato di aver lasciato Balmain dopo quattordici anni e di aver assunto il ruolo di direttore creativo di Rabanne. Presenterà la sua prima collezione pre-fall a novembre e la prima sfilata del brand a marzo, durante la Settimana della Moda di Parigi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui progetti futuri.

Dopo aver interrotto la collaborazione di quattordici anni con Balmain, Olivier Rousteing diventerà il nuovo direttore creativo di Rabanne. E presenterà per il brand la sua prima collezione pre-fall a novembre, e la sua prima sfilata a marzo del prossimo anno proprio durante la Settimana della Moda di Parigi. Già lo scorso maggio un articolo pubblicato da Glitz segnalava che lo stilista aveva già iniziato a lavorare alle future collezioni di Rabanne: la voce è stata confermata dalla capogruppo Puig. Olivier Rousteing è il nuovo direttore creativo di Rabanne. Come ha dichiarato il designer in un comunicato, “Entrare a far parte di Rabanne è un immenso onore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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The End of the Balmain Army New Creative Director & Honest Review

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