Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. Si occuperà delle collezioni donna, uomo e accessori del brand. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e entrerà in carica immediatamente. Lauro avrà il compito di guidare l’ufficio stile e sviluppare le nuove linee di prodotto. La sua prima collezione sotto questa veste sarà presentata nei prossimi mesi. La collaborazione tra l’artista e il marchio durerà almeno un anno.

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, guiderà infatti l’Ufficio Stile del brand con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. Una scelta, questa, che deriva da un desiderio personale dello stesso artista, ovvero quello di poter parlare il linguaggio del brand ed esprimere e dare concretamente vita alla propria creatività come autore, e non solo come testimonial. «Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup - preservandone il DNA e rafforzandone l'identità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup

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Achille Lauro amore disperato

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