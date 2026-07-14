La maison ha annunciato la nomina di Olivier Rousteing come nuovo direttore creativo, sostituendo Julien Dossena, che ha guidato il brand per tredici anni. La comunicazione è avvenuta in una data ritenuta simbolica, segnando l'inizio di una nuova fase per il marchio di proprietà di un grande gruppo del settore. Rousteing assume il ruolo in un momento di transizione, con una storia artistica alle spalle e un futuro da definire.

Si apre una nuova era per Rabanne: Olivier Rousteing è stato nominato nuovo direttore creativo della Maison di proprietà del gruppo Puig. Rousteing prende il posto di Julien Dossena, che ha guidato il brand per tredici anni. Il debutto è previsto per le sfilate parigine del prossimo marzo, con la collezione AutunnoInverno 2027-28. L’annuncio è stato ufficializzato proprio in una data simbolica: il 14 luglio è festa nazionale in Francia. La storia di Olivier Rousteing. La notizia è arrivata una settimana dopo la fine delle sfilate di Alta Moda a Parigi, confermando i gossip che circolavano da mesi. Lo scorso novembre, infatti, aveva lasciato Balmain dopo 14 anni in cui aveva dato un’impronta riconoscibile al marchio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Maison ha scelto una data simbolica per annunciare il nuovo direttore creativo: la storia di Olivier Rousteing e il prossimo capitolo

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