Negli ultimi tempi si diffonde il fenomeno dell'anello di divorzio, un simbolo di separazione che sostituisce il tradizionale anello di fidanzamento. Questo nuovo trend, promosso da gioiellieri e influencer, viene descritto come una scelta consapevole e significativa, spesso fatta come prima grande spesa personale dopo un lungo periodo. La BBC ha dedicato un approfondimento al tema, evidenziando come questa decisione rappresenti una svolta nel modo di concepire i gioielli legati alle relazioni.

C’era una volta l’anello di fidanzamento, ora arriva l’anello di divorzio. Quello che un tempo era l’incubo di ogni promessa d’amore eterno si è trasformato in un trend di portata globale, rilanciato da gioiellieri e influencer e documentato in un approfondimento della Bbc. Non si tratta di una celebrazione della rottura fine a se stessa, ma di un rito di passaggio e di un manifesto di indipendenza finanziaria e personale, spesso indossato sul dito medio per lanciare un messaggio inequivocabile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È molto facile banalizzare questo gesto, ma si tratta della prima grande decisione di spesa presa da sole dopo molto tempo”: cos’è e come funziona il nuovo trend dell’anello di divorzio

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