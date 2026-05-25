Ilary Blasi ha rimosso le sue foto di coppia sui social dopo la sentenza di divorzio dal marito, ex calciatore. La decisione è stata condivisa sui social network, dove ha anche cancellato alcuni post relativi alla relazione. La volontà di eliminare le immagini è stata notata come un segnale di chiusura. La coppia aveva annunciato la separazione a inizio 2022 e la separazione legale è stata ufficializzata recentemente in tribunale.

Il sipario sta per calare definitivamente su una delle storie d’amore più celebrate d’Italia, visto che il 22 maggio 2026, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati davanti al giudice Gianluca Gelso presso il Tribunale di Roma per quello che rappresenta l’ultimo atto formale di un matrimonio durato quasi vent’anni. Un’unione che ha fatto chiacchierare generazioni di italiani e dalla quale sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Come da prassi nei procedimenti di separazione, il magistrato ha tentato un’ultima mediazione per scongiurare la rottura definitiva, ma le aspettative erano già scritte: nessuno dei due ex coniugi ha mostrato alcuna apertura verso una possibile riconciliazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Divorzio Totti-Blasi, il gesto di Ilary dopo il tribunale dice molto su Bastian

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOTTI E ILARY DIVORZIATI: guerra milionaria e caos in tribunale dopo il gesto velenoso choc totale!!

Notizie e thread social correlati

Divorzio Totti-Blasi, il gesto di Ilary poco dopo l'uscita dal tribunale (c'entra Bastian)Il 22 maggio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati in tribunale a Roma per formalizzare il divorzio dopo quasi 20 anni di matrimonio e la nascita...

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller: matrimonio in arrivo dopo il divorzio da TottiDurante un'intervista a Verissimo, il 15 marzo, la conduttrice televisiva ha annunciato il suo imminente matrimonio con l’imprenditore tedesco...

Temi più discussi: Divorzio Totti-Blasi, dopo due ore si chiude la prima udienza: Respinta la proposta di conciliazione. Cosa è successo; Totti-Blasi, è divorzio: resta lo scontro su patrimonio e Rolex; Totti-Blasi, fumata grigia sul divorzio: manca l’accordo sui soldi e sulle spese per i figli; Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più vicini al divorzio: dall’accordo sul patrimonio all’affidamento dei figli, tutti i nodi ancora aperti.

Ilary Blasi in tribunale con la borsa da 3800 euro di Bottega Veneta, nuova frecciata a Francesco Totti durante il divorzio x.com

Ilary Blasi sprizza gioia con il suo nuovo fidanzato: mi dà gioia e sicurezza reddit

Divorzio Totti-Blasi, il gesto di Ilary poco dopo l'uscita dal tribunale (c'entra Bastian)Il giudice archivia la riconciliazione: tra due mesi il divorzio sarà definitivo. Intanto la Blasi si rifugia dal suo imprenditore tedesco, tra progetti di nozze e la battaglia legale con l'ex capitan ... today.it

Ilary Blasi e Totti, faccia a faccia in tribunale: il divorzio e le questioni economiche ancora da risolvereFrancesco Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio: restano aperte le questioni su Rolex e mantenimento. donnaglamour.it