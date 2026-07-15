È la nostra presa della Bastiglia | i franchi tiratori festeggiano il voto che affossa il governo Meloni

Notizia in breve

La Camera ha respinto con scrutinio segreto l'emendamento di Fratelli d'Italia che prevedeva l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. La decisione ha provocato festeggiamenti tra i deputati dei gruppi contrari, considerandola una vittoria. La maggioranza si sta confrontando sulla possibile influenza di questa bocciatura sul futuro del governo. La discussione si concentra sulla presenza di franchi tiratori all’interno della coalizione e sulle conseguenze politiche del voto.