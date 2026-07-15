È la nostra presa della Bastiglia | i franchi tiratori festeggiano il voto che affossa il governo Meloni

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha respinto con scrutinio segreto l'emendamento di Fratelli d'Italia che prevedeva l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. La decisione ha provocato festeggiamenti tra i deputati dei gruppi contrari, considerandola una vittoria. La maggioranza si sta confrontando sulla possibile influenza di questa bocciatura sul futuro del governo. La discussione si concentra sulla presenza di franchi tiratori all’interno della coalizione e sulle conseguenze politiche del voto.

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La Camera a scrutinio segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, per l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. Nella maggioranza è caccia ai franchi tiratori, mentre si discute se e come come questo voto potrà avere ripercussioni sul futuro del governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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