Ravenna sta per ingaggiare due giovani giocatori under 20, Forconi e Mecenero, per rinforzare la rosa. La trattativa con Avellino per Mecenero è sfumata, mentre Jackstas resterà in squadra. L’OraSì punta su questi talenti italiani per completare il roster in vista della prossima stagione.

L’OraSì scommette su due giovani promesse del basket italiano per completare il roster. I ravennati sono infatti ad un passo dall’ingaggiare l’ala Mattia Mecenero, classe 2007 nella scorsa stagione alla Scaligera Verona in A2 dove ha raccolto quattro presenze in stagione regolare ed è stato protagonista in Under 19 Eccellenza, e la guardia Alessandro Forconi, nato nel 2006 e formatosi nella Stella Azzurra Roma, ma negli ultimi due campionati alla Stella Ebk Roma in B Interregionale. Mecenero è un giocatore di due metri che sarà il cambio dell’ala grande e nelle scorse settimane è stato convocato per il raduno della nazionale Under 20 in vista dell’Europeo ormai alle porte, al quale però non parteciperà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Sport.quotidiano.net - Due under per Ravenna: Forconi e Mecenero. Sfumata Avellino, Jackstas finirà per restare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina sfumata e guai. Aggressione in centro: fermati due minorenniDue minorenni sono stati fermati dopo un episodio di aggressione avvenuto nel centro della città.

L’Italia ritrova l’anima a Creta: due vittorie su due e un gruppo vero. Ma perché Silvio Baldini non può restare?L’Italia ha ottenuto due vittorie su due partite a Creta, consolidando un gruppo compatto.