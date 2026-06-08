L’Italia ha ottenuto due vittorie su due partite a Creta, consolidando un gruppo compatto. La vittoria contro la Grecia ha segnato il primo risultato positivo in questa fase. Tuttavia, il commissario tecnico al momento non può rimanere a lungo, nonostante i risultati. Dopo il fallimento di qualificazioni mondiali consecutive, la nazionale ha mostrato segnali di miglioramento. La Federazione ha in programma di decidere il futuro dell’allenatore in tempi rapidi.

Il successo contro la Grecia firma il percorso netto del commissario tecnico “a tempo”. Dopo il dramma del terzo Mondiale consecutivo saltato, l’Italia ha finalmente scoperto una squadra in cui identificarsi: è l’ora del coraggio, la Figc confermi l’uomo della rinascita in diretta tv. Due indizi, a volte, fanno molto più di una prova: possono indicare una strada per il futuro. La giovanissima ed?? fronzoli Italia guidata da Silvio Baldini espugna anche il catino di Creta, superando per 1-0 la Grecia grazie al sigillo del solito Pio Esposito, e chiude il suo mini-ciclo di amichevoli a punteggio pieno. In un momento di totale transizione... 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - L’Italia ritrova l’anima a Creta: due vittorie su due e un gruppo vero. Ma perché Silvio Baldini non può restare?

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Temi più discussi: L’Italia sperimentale di Baldini riparte da una striminzita vittoria in Lussemburgo; Chi sono i calciatori dell’Italia convocati da Baldini, molto più che semplici semisconosciuti; Un’amicizia che dura da 48 anni: Io, il ct Silvio Baldini, il calcio e i giorni d’oro della Stella Rossa; Silvio Baldini può restare davvero sulla panchina azzurra: l’Italia vince ancora e il metodo baby funziona.

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