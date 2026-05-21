Rapina sfumata e guai Aggressione in centro | fermati due minorenni

Due minorenni sono stati fermati dopo un episodio di aggressione avvenuto nel centro della città. Durante l’evento, i giovani avrebbero pianificato l’azione e utilizzato un coltello per intimidire la persona coinvolta. La rapina, però, non si è concretizzata e si sono verificati problemi giudiziari per i ragazzi coinvolti. La polizia ha condotto le indagini e ha fermato i minorenni in seguito alle verifiche fatte sul luogo.

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Un’aggressione studiata nei dettagli, con ruoli ben definiti e un coltello usato per terrorizzare la vittima nel cuore della città. È questo il quadro ricostruito dalla Polizia di Stato di Gallarate nell’indagine che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di due minorenni, ritenuti coinvolti in un tentativo di rapina avvenuto lo scorso 19 marzo nel centro cittadino. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto per entrambi la permanenza in casa. I ragazzi sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato di Gallarate al termine di un’attività investigativa scattata immediatamente dopo l’episodio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina sfumata e guai. Aggressione in centro: fermati due minorenni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressione omofoba in centro a Roma, tre minorenni nei guai (video)AGI - Obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni. 13enne ucciso con un colpo di pistola in un centro commerciale: fermati due minorenniUn ragazzo di appena 13 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa in Francia, all’interno di un centro commerciale di... Va dalla ex per riprendersi un regalo: scatta l’aggressione, nei guai per rapinaFERMO Due persone denunciate per rapina negli ultimi giorni da parte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo. Il primo caso, più che un atto predatorio, rientra in un contesto di violenze ... corriereadriatico.it Rapina in coppia, minorenni nei guaiContinuano a Cento gli episodi che vedono coinvolti minori come protagonisti di fatti che destano preoccupazione. Stavolta si parla di una rapina che ha portato all’arresto di due ragazzi di 16 anni, ... ilrestodelcarlino.it