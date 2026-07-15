due nuovi defibrillatori nella zona artigianale di castiglion fiorentino

Notizia in breve

Due nuovi defibrillatori sono stati installati nella zona artigianale di Castiglion Fiorentino, uno in via Arno e l’altro in via Tevere. L’intervento mira ad aumentare la sicurezza in aree frequentate da lavoratori e visitatori. Le apparecchiature sono state messe in funzione questa settimana e sono accessibili pubblicamente. La scelta di localizzarle in punti strategici segue le indicazioni delle autorità sanitarie per migliorare la risposta in caso di emergenze cardiache.