Due nuovi defibrillatori nella zona artigianale di Castiglion Fiorentino
Due nuovi defibrillatori sono stati installati nella zona artigianale di Castiglion Fiorentino, uno in via Arno e l’altro in via Tevere. L’intervento mira ad aumentare la sicurezza in aree frequentate da lavoratori e visitatori. Le apparecchiature sono state messe in funzione questa settimana e sono accessibili pubblicamente. La scelta di localizzarle in punti strategici segue le indicazioni delle autorità sanitarie per migliorare la risposta in caso di emergenze cardiache.
Arezzo, 15 luglio 2026 – Inaugurati due nuovi defibrillatori DAE nella zona artigianale di Castiglion Fiorentino, rispettivamente in via Arno e in via Tevere. In programma anche due corsi gratuiti per il loro utilizzo. Ancora una volta Castiglion Fiorentino mostra il suo grande cuore. Installati due nuovi DAE in un’area così frequentata ogni giorno da centinaia di lavoratori, trasportatori, clienti e fornitori che rafforza così la rete di cardioprotezione del territorio comunale. In caso di emergenza, infatti, il DAE può essere utilizzato seguendo le indicazioni telefoniche degli operatori del 112, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due defibrillatori nella zona artigianale
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