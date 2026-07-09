Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione della zona artigianale della Spiaggetta di Neghelli, sul lato della Laguna di Levante. Si tratta di un intervento che prevede un investimento di 195.000 euro. "La bella passeggiata sul lungo lago di levante dalla Canottieri al Palasport sarà tutta illuminata – dice il sindaco Andrea Casamenti –. Dopo la conclusione dei lavori ai Giardini chiusi del centro storico, aperti ora anche la sera, avviamo un nuovo cantiere che prevede l’installazione di 15 lampioni di nuova generazione, lungo la passeggiata della Spiaggetta, con l’obiettivo di rendere l’area più sicura e fruibile anche nelle ore serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zona artigianale. Nuovi lampioni sulla passeggiata

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