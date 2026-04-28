Il Comune di Cortona ha aperto un concorso pubblico per assumere quattro agenti di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. La procedura è stata pubblicata venerdì 23 aprile e mira ad ampliare l’organico del reparto di sicurezza. Questi nuovi agenti lavoreranno in collaborazione con quelli di Castiglion Fiorentino, creando un’unità di intervento condivisa tra le due amministrazioni comunali.

Il Comune di Cortona amplia l’organico della Polizia locale. È stato pubblicato venerdì 23 aprile il bando di concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro agenti. La procedura è svolta in forma associata tra il Comune di Castiglion Fiorentino, ente capofila, e il Comune di Cortona: un accordo che consente di gestire in modo condiviso reclutamento e graduatoria, ottimizzando tempi e risorse e rafforzando la collaborazione istituzionale tra i due enti. I posti disponibili sono tre per Cortona e uno per Castiglion Fiorentino. A Cortona il corpo conta attualmente quattordici agenti più il comandante: con i tre nuovi ingressi salirebbe a diciassette unità operative, oltre al comandante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patto per la sicurezza. Cortona e Castiglion Fiorentino con 4 nuovi vigili in ‘condominio’

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