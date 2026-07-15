La Juventus punta a acquistare due attaccanti e tenta di cedere David e Openda. Il nome principale è Randal Kolo Muani, con un nuovo tentativo previsto nei prossimi giorni, nonostante uno stallo con il Paris Saint-Germain. Si valuta anche un’alternativa rossoblù, ma ancora non sono stati fatti passi concreti. La società lavora per rafforzare l’attacco prima della chiusura del mercato.

La Juventus vuole regalare due attaccanti nuovi a Luciano Spalletti, soprattutto se riuscisse a cedere David e Openda. Il primo nome sulla lista resta quello di Randal Kolo Muani per il quale c'è un nuovo momento di stallo con il Paris Saint-Germain ma verrà fatto comunque un nuovo tentativo nei prossimi giorni., E allora viene scandagliato il mercato delle punte, non solo all'estero dove è sempre pronto a tornare d'attualità Jean-Philippe Mateta, già trattato a gennaio, ma pure in Italia e in questo senso, scrive Alfredo Pedullà, c'è un ritorno di fiamma per Santiago Castro del Bologna. Ritorno di fiamma perché anche lui era stato sondato nel mercato invernale: ha un contratto in scadenza 2028 ed è valutato dai rossoblù oltre 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Due attaccanti per la Juve: non si molla Kolo, rispunta l'alternativa rossoblù

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Juve Flash - La Juve non molla, nuova offerta per Kolo Munai

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