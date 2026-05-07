La trattativa tra la Juventus e Vlahovic per il rinnovo del contratto è attualmente in stallo. Lewandowski si allontana nuovamente, mentre torna in auge il nome di Kolo Muani, che potrebbe rappresentare una possibile alternativa. La società sta monitorando le opzioni per rinforzare l’attacco, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sulla trattativa con i giocatori coinvolti. La situazione resta in evoluzione senza novità ufficiali.

Tra la Juve e Vlahovic è calato il gelo. Il rapporto continua a essere buono, ma l’intesa per rimanere insieme per almeno un altro anno non c’è ancora: questione economica, sì, ma soprattutto di equilibri. Il club ha stabilito che il nuovo tetto massimo d’ingaggio nella rosa sarà rappresentato dai 6 milioni di Yildiz, la stella attorno alla quale s’intende allestire una nuova Juve con assetto da corsa. A quel punto il serbo, oltre a dover accettare un grosso ridimensionamento del proprio ingaggio (quest’anno 12 milioni, 8 di base più 4 di bonus), non può attendersi altri rilanci per avvicinare la richiesta. Il dialogo è fermo, tutto rimandato a fine stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani

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