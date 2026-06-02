L’Inter blinda gli eroi del doblete Juve rispunta Kolo Muani

Notizia in breve

L'Inter sta per ufficializzare il rinnovo di contratto di un difensore, con scadenza nel 2028 e opzione per il 2029. Il giocatore riceverà un aumento di stipendio, passando da 2 a 4 milioni di euro all'anno. La società intende consolidare la rosa che ha conquistato il doppio titolo nazionale. Nel frattempo, la Juventus ha mostrato interesse per un attaccante francese, con trattative in corso per la sua acquisizione.