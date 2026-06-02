L’Inter blinda gli eroi del doblete Juve rispunta Kolo Muani
L'Inter sta per ufficializzare il rinnovo di contratto di un difensore, con scadenza nel 2028 e opzione per il 2029. Il giocatore riceverà un aumento di stipendio, passando da 2 a 4 milioni di euro all'anno. La società intende consolidare la rosa che ha conquistato il doppio titolo nazionale. Nel frattempo, la Juventus ha mostrato interesse per un attaccante francese, con trattative in corso per la sua acquisizione.
L'Inter intende blindare i protagonisti del Doblete Scudetto-Coppa Italia. Manca solo l'annuncio per il rinnovo di Chivu fino al 2028 con opzione per il 2029: il tecnico riceverà un importante aumento d'ingaggio dagli attuali 2 a 4 milioni a stagione. Il prolungamento dell'allenatore fungerà da apripista ai rinnovi anche del dt Ausilio (fino al 2029) e di diversi giocatori. Accordo vicino con Mkhitaryan, che ha accettato la riduzione dello stipendio da 4,2 a 2,5 milioni. Passi avanti pure per l'allungamento del laterale sinistro Carlos Augusto, che può restare all'Inter fino al 2030 con relativo incremento degli emolumenti a 3,3 milioni più premi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
INTER - JUVE 3-2: UNA PARTITA SCANDALOSA!
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