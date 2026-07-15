Drogato investe e uccide marito e moglie sulla Colombo | automobilista condannato a tre anni di carcere

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un automobilista di 57 anni è stato condannato a tre anni di carcere per aver investito e ucciso due persone sulla via Colombo. L'uomo, risultato positivo all'uso di droga, ha travolto e causato la morte di una coppia, Mary e Paul O’Reilly. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari per omicidio stradale.

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Il gup ha condannato l'automobilista 57enne alla guida dell'auto, che ha travolto e ucciso Mary e Paul O’Reilly in via Colombo a tre anni di carcere per omicidio stradale. Riconosciuto il concorso di colpa delle vittime e le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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