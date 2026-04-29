Francesca Di Fazio morta in un incidente condannato a 10 anni l'automobilista che guidava drogato

Un uomo è stato condannato a dieci anni di carcere in rito abbreviato per aver causato un incidente sull'Appia il primo marzo 2025, nel quale ha perso la vita Francesca Di Fazio. L'automobilista, trovato positivo alla droga, si trovava alla guida al momento dello scontro. La sentenza è stata pronunciata questa settimana e riguarda un episodio che ha suscitato molto clamore nella zona.

È stato condannato a 10 anni di reclusione in rito abbreviato l'uomo che il 1° marzo 2025 ha provocato l'incidente sull'Appia in cui è morta Francesca Di Fazio. Dovrà risarcire i familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maestra morta nello schianto sulla Statale: automobilista condannato, guidava ubriacoÈ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui... Chi era Daniela Neggia l’automobilista di 58 anni morta in un incidente a Landriano contro un tirA perdere la vita Daniela Neggia, 58 anni, alla guida della sua Renault Captur che questa mattina, 8 febbraio, si è schiantata contro un tir a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Appia, tamponamento fatale: 21enne condannato a 10 anni per la morte di Francesca Di Fazio; Mezzo chilo di cocaina in auto e altra droga a casa: due arrestati; Frontale con il camion, auto distrutta: alla guida c'era il parroco di Prossedi; Per noi Gabriellino sta dormendo spero che la sua morte non sia vana. Il dolore del papà del bimbo morto in piscina a Latina. Francesca Di Fazio morta in un incidente, condannato a 10 anni l’automobilista che guidava drogatoÈ stato condannato a 10 anni di reclusione in rito abbreviato l'uomo che il 1° marzo 2025 ha provocato l'incidente sull'Appia in cui è morta Francesca ... fanpage.it Appia, tamponamento fatale: 21enne condannato a 10 anni per la morte di Francesca Di FazioLa causa di tutto era stato un sorpasso azzardato sull'Appia. Un tentativo spregiudicato che però era finito con l'urto della macchina che sopraggiungeva nel senso opposto e ... ilmessaggero.it Alla guida della sua auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti aveva provocato la morte di una 40 enne, Francesca Di Fazio - facebook.com facebook