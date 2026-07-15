Roma coniugi irlandesi investiti e uccisi sulla Colombo | tre anni all' automobilista Passarono col rosso riconosciuto il concorso di colpa

Da roma.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 57 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per aver investito e ucciso due turisti irlandesi sulla via Cristoforo Colombo. Durante il processo con rito abbreviato, è stato riconosciuto il concorso di colpa per aver attraversato col rosso. La coppia stava attraversando la strada quando è stato verificato l’incidente. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari di Roma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre anni di carcere al 57enne che investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando via Cristoforo Colombo. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato dal gup di Roma. L'uomo, difeso dall'avvocato Renato Archidiacono, era accusato di omicidio stradale. Il fatto il 7 settembre 2023 all'altezza di via Malafede, non lontano da Spinaceto. L'automobilista risultò positivo ai test tossicologici. Secondo quanto emerso, le due vittime - i sessantenni Mary e Paul O’Reilly, in villeggiatura nel campeggio Fabulous Village - attraversavano la Colombo, con il semaforo rosso, nel tentativo di raggiungere un autobus che stava transitando in quel momento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

roma coniugi irlandesi investiti e uccisi sulla colombo tre anni all automobilista passarono col rosso riconosciuto il concorso di colpa
© Roma.corriere.it - Roma, coniugi irlandesi investiti e uccisi sulla Colombo: tre anni all'automobilista. «Passarono col rosso, riconosciuto il concorso di colpa»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cuccioli di volpe investiti e uccisi: "Colpa nostra"Due cuccioli di volpe sono stati investiti e uccisi in due zone differenti tra Rozzano e Pieve Emanuele nei giorni scorsi.

Passa col rosso, annullata la multa. Automobilista vince il ricorsoUn automobilista ha vinto il ricorso contro una multa per aver passato col rosso.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web