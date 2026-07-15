Un uomo di 57 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per aver investito e ucciso due turisti irlandesi sulla via Cristoforo Colombo. Durante il processo con rito abbreviato, è stato riconosciuto il concorso di colpa per aver attraversato col rosso. La coppia stava attraversando la strada quando è stato verificato l’incidente. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari di Roma.

Tre anni di carcere al 57enne che investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando via Cristoforo Colombo. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato dal gup di Roma. L'uomo, difeso dall'avvocato Renato Archidiacono, era accusato di omicidio stradale. Il fatto il 7 settembre 2023 all'altezza di via Malafede, non lontano da Spinaceto. L'automobilista risultò positivo ai test tossicologici. Secondo quanto emerso, le due vittime - i sessantenni Mary e Paul O’Reilly, in villeggiatura nel campeggio Fabulous Village - attraversavano la Colombo, con il semaforo rosso, nel tentativo di raggiungere un autobus che stava transitando in quel momento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, coniugi irlandesi investiti e uccisi sulla Colombo: tre anni all'automobilista. «Passarono col rosso, riconosciuto il concorso di colpa»

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