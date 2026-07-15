Dramma nel Cagliaritano madre e figlio trovati morti in casa | si indaga sulle cause del decesso

Una donna di 86 anni e il figlio di 59 sono stati trovati morti nella loro abitazione nel Cagliaritano. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che stanno indagando sulle cause e sulla dinamica del decesso. Non sono state fornite al momento ulteriori informazioni. La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire cosa sia successo.

Una donna di 86 anni e il figlio di 59 sono stati trovati morti nella loro casa nel Cagliaritano. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri, si indaga per fare piena luce su dinamica e cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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